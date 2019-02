ROMA – Michelle Hunziker tranquillizza i fan: “No, davvero, non porto la dentiera”.

“In questi 22 anni di carriera sul mio corpo è stato detto di tutto – racconta Michelle Hunziker su Instagram – che mi sono ridotta il naso e le labbra, che ho segato l’alluce valgo (primo o poi lo farò ma non l’ho fatto). Che sono stata la donna che ha fatto la gravidanza più lunga di tutta l’umanità. Sono incinta da sedici anni…”.

E ancora: “Allo ‘specialista’ (si salvi chi può) che avrebbe esaminato la mia arcata superiore – continua la showgirl -dico: ‘Mi sento molto lusingata che lei ritenga troppo perfetta la mia dentatura per essere vera, ma le dico anche che ci tengo moltissimo ai miei denti! Mia nonna un giorno mi disse: ‘Piccola ricordati di curarti sempre i denti e te li porterai così come sono fino alla fine dei tuoi giorni!’. La forma è sicuramente genetica, ma la cura da noi in Svizzera, parte dalle elementari. Ogni mese veniva a scuola un dentista che ci insegnava a lavarli bene e ci facevano la cura al fluoro. Per un ora non si poteva né mangiare né bere, ma grazie a questo trattamento io oggi non ho mai avuto nessun tipo di problema ai denti!”.