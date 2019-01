ROMA – Michelle Hunziker in uan foto scattata all’età di 15 anni. La showgirl svizzera oggi 41enne, pubblica due scatti sul proprio profilo Instagram: le foto le sono state spedite dalla mamma intenta a mettere ordine tra i suoi album di foto.

Scrive la Hunziker: “Mi trovavo per la prima volta in Italia…a Militello in Sicilia per l’esattezza. Stavo giocando a fare la ‘modella’ e per essere più ‘cool’ strappai un vecchio lenzuolo di Nonna Nella (ero ospite a casa sua) ….che subito dopo mi sgridò tantissimo in siciliano e mi disse: ma chi stai faciennù??? No vabbè…quanto ci credevo?”.

“Quella fu la vacanza in cui mi innamorai perdutamente di questo paese, ma ero ancora ignara che qualche mese dopo mi sarei trasferita definitivamente in Italia. Il mio paese del cuore per sempre….”

Nello scatto, Michelle dimostra già di avere il fisico per fare il mestiere di modella, finendo poi moglie di Eros Ramazzotti e conduttrice di punta delle reti Mediaset (e di Sanremo 2018, per chi se lo fosse dimenticato).

A gennaio 2018, Michelle Hunziker è stata ospite a “C’è posta per te”, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La conduttrice aveva raccontato un particolare intimo della sua vita. Per concepire Sole, la figlia avuta dal compagno Tomaso Trussardi, Michelle ha chiesto una grazia nella Cattedrale di Palermo.