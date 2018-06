ROMA – La conduttrice Michelle Hunziker ha realizzato in diretta a Vuoi scommettere? un desiderio segreto di Gerry Scotti. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Scherzando durante la trasmissione in onda su Canale 5 con la figlia e inviata Aurora Ramazzotti, Michelle svela di non avere desideri e Gerry confessa di aver sempre voluto un bacio. E così la Hunziker lo esaudisce e gli scossa un bacio a stampo sulle labbra a sorpresa

Michelle e Gerry d’altronde lavorano insieme da molti anni e così lui ha confessato di aver sempre voluto baciarla fin dalla prima edizione di Paperissima, circa 20 anni fa. Un duo segnato dall’ironia e dalla simpatia fin dai primi programmi in cui hanno lavorato insieme-

A unirsi a loro stavolta è Aurora, la figlia di Michelle e del cantante Eros Ramazzotti, che ha invitato Gerry a esprimere un desiderio e così lui ha ammesso: “Fin dalla prima edizione di Paperissima sogno di baciare in diretta Michelle”. E mentre sarcastica Aurora replica: “Ci vorrebbe un miracolo”, ecco che Michelle sorprende tutti e dà un bacio a stampo all’incredulo amico e collega.