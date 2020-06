ROMA – Michelle Hunziker non è incinta. Durante l’ultima puntata di Striscia la Notizia, la conduttrice ha smentito le indiscrezioni relative a una presunta dolce attesa.

“Non c’è niente da nascondere” ha spiegato, “non ricominciamo che già dicevano, penso dalla Guaccero, che sono incinta e ora lo hanno pure ridetto”.

L’indiscrezione a proposito della dolce attesa aveva acquistato forza con le dichiarazioni di Jonathan Kashanian durante una puntata di Detto Fatto. L’esperto di stile, presenza fissa del programma di Bianca Guaccero, aveva fatto riferimento alla possibilità che la Hunziker fosse incinta.

“Io non faccio mai queste cose in tv, perché non mi occupo di gossip e non dirigo un giornale” ha dichiarato “ma leggendo e bazzicando in ambienti un po’ importanti, dove si sanno le cose un po’ prima, ho ricevuto una notizia dell’ultima ora, che nessuno mi ha ancora smentito. Pare che Michelle potrebbe essere ancora incinta del quarto figlio! Lei mesi fa aveva smentito ma ora pare che sia vero. E brava Michelle! Oh però sforna come il pane”.

Michelle Hunziker non sarebbe in attesa del quarto figlio ma la conduttrice non ha mai nascosto il desiderio di allargare la famiglia. La conduttrice aveva raccontato a La Repubblica delle donne di non avere escluso l’ipotesi di diventare ancora una volta mamma: “Il quarto figlio? Se arriva va benissimo. Non prendo precauzioni, lascio fare alla natura”. (fonte STRISCIA LA NOTIZIA)