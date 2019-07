Michelle Hunziker e il numero di cellulare on line: “Mi chiamano anche…”

ROMA – Michelle Hunziker e il numero di telefono finito on line, in particolar modo su Instagram. A due giorni dallo scherzo di Aurora Ramazzotti che ha pubblicato in una stories il numero della madre, in un video su Facebook la conduttrice svizzera spiega com’è andata a finire.

In particolare nel filmato Michelle spiega ai follower quello che è successo: “Sono stati due giorni tragicomici. Il telefono non smetteva di squillare. Non sono riuscita neanche a fare una stories. Mi sono ritrovata nei gruppi Whatsapp di grigliate e allenamenti di tutta Italia. Per prima cosa vi devo ringraziare per tutto l’affetto. Ho letto tutti i messaggi, ma non sono riuscita a rispondervi perché il telefono era inutilizzabile. L’ho messo anche in modalità aereo, ma alla fine sono stata costretta a fare una cosa che non avevo mai fatto in 25 anni, cambiare il numero di telefono“.

Michelle Hunziker poi conclude così: “Sono cose che possono capitare… Aurora stai attenta la vendetta è un piatto che va servito freddo, metterò anche il tuo numero in Rete”. (Fonte Instagram).