SANREMO – “Mio marito mi ha telefonato questa mattina e non mi ha neanche salutato, mi ha chiesto subito: ‘e quel ballo succinto con Favino?'”. Michelle Hunziker scherza sulla sua prova da ballerina acrobatica in coppia con il suo compagno di lavoro sulle note di “Despacito“. Anche Pierfrancesco Favino racconta come la compagna Anna Ferzetti lo ha svegliato dicendo: “Che sia l’ultima volta”

“Io faccio finta di fare la ballerina. Alcuni passi li abbiamo un po’ inventati. Comunque ora ci candidiamo per Ballando con le selle”, ha aggiunto la showgirl.