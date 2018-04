ROMA – Michelle Hunziker sarà in onda in prima serata su Canale 5 insieme alla figlia Aurora Ramazzotti.

Dopo le voci che circolavano da mesi, Michelle Hunziker condurrà “Vuoi Scommettere?”. Si tratta di un programma che riprende la vecchia gloria di casa Rai “Scommettiamo che?”. Ora arriva la conferma: accanto a lei ci sarà la figlia Aurora Ramazzotti.

Per manifestare tutta la sua gioia, Michelle scrive su Instagram: “Sono troppo felice perché a maggio partirà il mio nuovo programma in prima serata su Canale 5 Vuoi scommettere. La frase accompagna un video in cui si vede la showgirl insieme alla primogenita: “Auri mi ha lanciato una sfida… ovviamente non sa con chi ha a che fare…” dice la conduttrice subito dopo essere stata “sfidata” dalla figlia che la invita a scommettere con lei perché certa della sua sconfitta.