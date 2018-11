ROMA – Michelle Hunziker intervistata da Federica Panicucci a Mattino 5 parla del suo rapporto con le figlie e soprattutto della ricerca del quarto figlio. Lei e Tomaso Trussardi da tempo stanno cercando di mettere in cantiere un altro bebè, ma la showgirl svizzera spiega: “Il quarto figlia non vuole arrivare”.

La Hunziker ha parlato con la Panicucci del rapporto con le figlie Aurora, avuta dal cantante Eros Ramazzotti, Sole e Celeste, avute da Trussardi, con cui è sposata dal 2014. La Hunziker racconta i suoi sforzi per essere una mamma presente: “Quando le ho tutte e tre insieme, e purtroppo non capita spessissimo, ma nei weekend è possibile, mi si apre il cuore. E’ quello il momento in cui dico: se c’è qualcosa che ho fatto di bene nella vita, è stato certamente aver prodotto questi esseri stupendi”.

L’organizzazione per Michelle è necessaria per poter portare avanti una famiglia così numerosa: “Più aumenta la famiglia e più diventa organizzazione pura. Bisogna essere strategici. Se sei organizzato va tutto bene, ma il giorno che sfugge qualcosa diventi pazzo. Le piccole le accompagno io a scuola le mattine. E’ uno dei momenti che preferisco, insieme al bagnetto. Perché è in quei momenti che si costruisce qualcosa di bello. Il trucco, però, è anche rendere indipendenti i figli”.

Parlando poi del progetto di un nuovo figlio con Tomaso, confessa: “Eh, a furia di dirlo mi sa che non arriva più. Lo diciamo sempre: noi abbiamo ancora il desiderio di un altro bebè ma lasciamo fare alla natura. Se poi non arriva a un certo punto chiudo, perché ho 41 anni e bisogna chiudere i battenti. Ne ho già tre, sono fortunatissima e non insisto”.