Michelle Hunziker risponde alle critiche: “Non ho raccolto nessuna stella alpina”

ROMA – Michelle Hunziker è stata accusata di aver danneggiato la natura raccogliendo, durante una ferrata a San Cassiano, una stella alpina.

“Vieni a fare una “ferrata”? ferr…chè???? In un batter d’occhio – scrive la Hunziker – ero davanti a questa parete di roccia ripidissima…. con il cuore in gola! Iniziamo a scalarla… ero completamente imbragata e sapevo di potermi fidare dei miei amici esperti… e nonostante ciò, ad un certo punto mi hanno attraversato la testa i pensieri più tragici! mi sono dovuta per forza fidare delle mie gambe, dei miei piedi e a dove esattamente lì stavo posizionando…mi sono fidata dei moschettoni che reggevano il mio corpo e… improvvisamente la paura è svanita nel nulla…esisteva solo la concentrazione, il silenzio surreale della montagna incontaminata… e le meravigliose stelle alpine!!!

Cercate adrenalina allo stato puro??? Eccola qui… provateci… (sempre con guide fidate e abbigliamento tecnico!) È un’esperienza incredibile che ti mette a contatto con la natura!”.

Ma sotto al post in molti accusano la Hunziker di aver raccolto una stella alpina. Tanto che alla fine la showgirl è stata costretta a spiegare che la stella alpina che aveva appuntato sul giubbotto è stata un regalo da parte di un coltivatore e non è stata raccolta.

“Sono svizzera – scherza – ti pare che non so che non si possono recidere le edelweiss?”.

Fonte: Instagram.