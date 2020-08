Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, polemiche per la foto sulla Scala dei Turchi. “Area vietata” (foto Instagram)

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti criticate per la foto sulla Scala dei Turchi. “Area vietata”, sostengono gli ambientalisti. Ma loro: “Zone accessibile”

E’ polemica per una foto postata su Instagram da Michelle Hunziker che vede la showgirl e la figlia, Aurora Ramazzotti, sulla scogliera bianca della Scala dei Turchi di Realmonte (Agrigento).

La conduttrice svizzera, in vacanza con la famiglia in Sicilia, ha condivido la foto e subito dopo il caos mediatico ha spiegato che non si trovava nella zona oggetto di divieto: “Qui c’è un piccolo pezzo senza divieto accessibile al pubblico”, specifica Michelle Hunziker.

Stesso concetto ribadito in una storia anche dalla figlia Aurora, che dice: “Non abbiamo commesso alcun reato penale”.

Le verifiche della Capitaneria

Dalla Capitaneria di porto, però, hanno deciso di avviare verifiche. La scogliera della Scala dei Turchi è, dalla fine di febbraio scorso, sotto sequestro su disposizione della Procura di Agrigento per motivi di sicurezza a causa dei distacchi già registratisi e per il rischio crolli.

La Capitaneria ha avviato verifiche mirate sulle fotografie e sul punto esatto in cui sono state scattate.

L’attacco degli ambientalisti

Chi attacca la showgirl è Claudio Lombardo, presidente dell’associazione “Mareamico”: “E’ chiaro che tutta l’area è sotto sequestro”, ha detto all’agenzia AdnKronos. “Mentre la Hunziker scrive che non era in una zona vietata. Non è così”.

Nei giorni scorsi sono state denunciate decine di persone che sono salite sulla Scala dei turchi nonostante i divieti. (Fonti: Instagram, Ansa, AdnKronos)