Michelle Hunziker, scollatura senza reggiseno? Ecco il “trucco”

ROMA – Nella prima serata del Festival di Sanremo 2018, Michelle Hunziker ha indossato come un abito della collezione Armani Privè: in velluto nero brillante, lungo e aderente alla linea, l’abito si è contraddistinto per una profonda scollatura che ha suscitato un interrogativo comune: “Come fa la Hunziker ad avere un décolleté così?”.

Grazie al blog di Clio Make Up, che passa in rassegna i reggiseni da indossare in caso di abiti particolari, si scova quello che potrebbe essere stato usato dalla Hunziker per l’occasione.

Sono le cosiddette coppe adesive separate e concepite apposta per garantire l’effetto “up” del seno, l’indumento ideale per questo tipo di apertura così ampia.