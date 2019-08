CAGLIARI – Anche Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi litigano. E a volte lo fanno anche in pubblico. Era già successo in passato, tutto ben documentato dai giornali di gossip, ed è ricapitato anche durante queste lunghe vacanze della celebre coppia.

La conduttrice svizzera e il figlio del noto stilista si sono lasciati andare ad una accesa discussione tra le limpide acque della Sardegna. E i paparazzi di Diva e donna hanno immortalato tutto.

Nelle immagini si nota Michelle Hunziker particolarmente adirata, mentre il consorte pare volerla chetare. Già in passato la bionda conduttrice Mediaset non aveva fatto mistero di essere gelosa del giovane marito, sposato in seconde nozze nel 2004 a Bergamo.

E ovviamente le foto hanno subito fatto il giro del web. Ma la coppia non se ne cruccia molto. I due, con le figlie Sole e Celeste, sono ora in montagna, vicino a Brunico (Bolzano), per continuare le loro lunghe vacanze. E liti o no, sui social appaiono più uniti che mai.

Fonte: Diva e Donna