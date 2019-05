MILANO – Michelle Hunziker in difficoltà con un uomo. Ebbene sì: gli inizi della storia con Tomaso Trussardi, oggi suo marito, non sono stati facili per la showgirl svizzera. Lo ha raccontato lei stessa in una intervista a Chi, in cui ha ripercorso la loro ormai quasi decennale storia d’amore.

“All’inizio è stata dura per loro e anche per me: parliamo di una famiglia storica, discreta, molto chic. Io mi sentivo un pesce fuor d’acqua. Ho delle brave stylist e a quarant’anni mi so anche un po’ vestire, ma sono anche un po’ truzza, parecchio truzza, chi mi conosce sa bene che se non mi controlli io ti vado in giro con i camperos”. Molto difficile, in particolare, il primo Natale nella famiglia di lui: “Non sapevo neanche dove mettermi, non ho quel retaggio lì. E poi mi portavo dietro anche tutto il gossip”.

Proprio il gossip secondo Michelle avrebbe potuto essere l’ostacolo peggiore per Tomaso, ma così non è stato: “Quando ci frequentavamo in segreto io ero molto innamorata e lui pure. Mi ricordo che gli avevo detto: ‘Quando usciremo allo scoperto, tu mi lascerai perché non riuscirai a vivere con questo gossip perenne addosso’. E lui, ricordo, mi aveva risposto: ‘A me questo non interessa, mi interessi tu, io amo te’. E così è stato. Tomaso è l’unico uomo che nel momento in cui dalla segretezza siamo usciti allo scoperto, l’ha vissuta benissimo, non si è mai incavolato, sempre gentile, rispettoso, con i fotografi ha costruito un rapporto di reciproco rispetto”. (Fonte: Chi)