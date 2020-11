“Mi si è strappato il vestito”, dice Michelle Hunziker durante la diretta di “All Together Now”. La conduttrice con una mano è costretta a coprirsi il fondoschiena.

Il vestito le si rompe proprio sul fondoschiena, piccolo incidente durante la diretta di “All Together Now” per la conduttrice Michelle Hunziker. Michelle si stava esibendo insieme a Rita Pavone e Anna Tatangelo quando a un certo punto il vestito bianco e nero che indossava si rompe lasciandola seminuda.

L’ex di Gigi D’Alessio, accortasi immediatamente della lacerazione nella parte posteriore del vestito, la abbraccia per nasconderla e toglierla dall’imbarazzo. La Hunziker, però, la prende sorridendo e con la sua consueta ironia commenta: “Scusate nella foga si è completamente spaccato il vestito, vado in camerino a ricucire…“. Rientrati in studio dopo la pubblicità, la conduttrice si presenta davanti alle telecamere con un nuovo vestito tutto nero.

Cosa è successo nella seconda puntata di “All Together Now”

Mercoledì 11 novembre è andata in onda la seconda puntata di All Together Now – La musica è cambiata, lo show con Michelle Hunziker completamente rinnovato in occasione della sua terza edizione. Resta il muro composto da 100 elementi cui va il compito di valutare le esibizioni degli artisti in gara. Cambia il gruppo di concorrenti che per la prima volta resta fisso per tutta la stagione. Ed è stata inserita la giuria di esperti, formata da Anna Tatangelo, Rita Pavone, Francesco Renga e da J-Ax, già protagonista delle precedenti edizioni del programma. (Fonte All Together Now).