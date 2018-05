ROMA – Il programma di Michelle Hunziker condotto insieme alla figlia Aurora Ramazzotti slitta al 17 maggio. Vuoi scommettere? sarebbe dovuto andare in onda il 7 maggio, sfidando la fiction con protagonista Vanessa Incontrada in onda su Rai 1, ma i produttori hanno preferito rinviare, anche se il il motivo ufficiale dello slittamento è stato “per avvicinare il pubblico ai mondiali”.

App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui

Ladyblitz – Apps on Google Play

La sfida per Michelle è grande: un programma tutto suo in onda su Canale 5 con la fianco la figlia Aurora. Alla presentazione dello show, la Hunziker ha dichiarato: “Speravo prima o poi di lavorare con Aury, ma non pensavo capitasse così presto, lei è bravissima e spero tanto di capovolgere i cliché sui figli d’arte, per i quali spesso è molto difficile dimostrare quello che valgono”.

Lo storico programma Rai, in onda negli anni ’90 e condotto da Milly Carlucci e Fabrizio Frizzi, sarà anche il primo affidato interamente allo showgirl. Aurora, che durante la conferenza stampa di presentazione del programma è stata più volte corretta e ripresa affettuosamente dalla madre, la affiancherà nel ruolo di inviata. Il programma, che inizialmente era stato annunciato dal 7 maggio, andrà in onda dal 17 sempre in prima serata. Giancarlo Scheri, direttore di rete, ha dichiarato: