ROMA – Durante Vuoi Scommettere?, il nuovo programma di Michelle Hunziker su Canale 5, una sostanziale riedizione del celeberrimo Scommettiamo Che?, una concorrente del format assicura di saper riconoscere il modello di water al primo contatto, bendata. Il tutto sotto gli occhi [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]

esterrefatti della Hunziker e di Pucci.

Michelle Hunziker, alla prima del suo nuovo programma Vuoi scommettere?, è anche caduta rovinosamente.

Michelle Hunziker, con un bicchiere in mano, è scivolata rovinosamente e si è schiantata contro una telecamera. Risate in studio e risate per Michelle, che fortunatamente non si è fatta nulla. La caduta è stata proposta in un servizio da Striscia, che la ha mostrata da due diverse angolature.