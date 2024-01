Michelle Masullo chi è, età, dove e quando è nata, Jo Squillo, fidanzato, vita privata, L’eredità, Instagram, biografia e carriera

Dopo aver debuttato in televisione nel programma Detto Fatto, la modella Michelle Masullo sarà la nuova professoressa del programma L’eredità, condotto da Marco Liorni. Scopriamo la carriera, la biografia e la vita privata della modella.

Dove e quando è nata, età, biografia di Michelle Masullo

Michelle Masullo è nata il 18 settembre del 1999 a Campologhetto Bagnaia di Arsa, in provincia di Udine. Ha 24 anni. Riguardo la sua biografia non abbiamo particolari informazioni, se non il suo particolare e dichiarato rapporto con la conduttrice e dj Jo Squillo. Le due si sono conosciute nel 2018 e da quel momento la conduttrice, come ha dichiarato durante Il Grande Fratello Vip, la considera come una figlia.

Fidanzato, Instagram e vita privata

Sulla vita privata della modella non ci sono molte informazioni. Non è noto, infatti, se abbia un fidanzato o meno. Sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 20mila follower, la modella pubblica molti scatti della sua vita quotidiana e del suo lavoro, ma non c’è traccia di alcun fidanzato. Profilo Instagram: michellemasullo.

La carriera di Michelle Masullo

Nello stesso anno in cui conosce Jo Squillo, nel 2018, la modella vince il titolo di Miss Miluna Friuli Venezia Giulia e si qualifica alle prefinali di Miss Italia. Da quel momento inizia a lavorare come indossatrice e fashion dj. Fa poi il suo debutto in televisione come modella di Detto Fatto, programma condotto da Bianca Guaccero. Da quest’anno, al fianco di Naomi Buonomo, la modella partecipa allo storico programma L’eredità in qualità di professoressa.