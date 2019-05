ROMA – Michelle Sander risponde a chi su Instagram la accusa di essere rifatta. La modella, ultima Madre Natura di Ciao Darwin, ha detto che l’unica cosa che ha di plastica è la cover del cellulare.

Ecco il messaggio completo postato su Instagram subito dopo la messa in onda del programma di Canale 5: “Grazie a tutti per i bei messaggi che ho ricevuto – scrive su Instagram accompagnando le foto che la mostrano in un bikini mozzafiato – grazie al team di ‘Ciao Darwin’ per avermi scelta tra tante belle donne. Questa esperienza non è stata soltanto mostrare il mio corpo ma un insieme di cose… Una sfida, andare oltre a qualsiasi blocco e paura mentale, può sembrare facile ma tutti noi abbiamo le nostre insicurezze e complessità. Vorrei mandare soltanto un messaggio sopratutto per le donne/ragazze. Siamo tutte uniche e belle a modo nostro, proprio al nostro modo. Perché possono esistere milioni di belle ragazze ma di “TE” ne esiste solo una, proprio così come sei, nei pregi e nei difetti.

Per i commenti negativi sotto la pagina dicendo che sono di plastica… l’unica cosa di plastica che ho è la cover del mio telefono, per il resto ho soltanto le protesi al seno). Sono metà Brasiliana e metà Tedesca, del 1998 e vivo in Italia”. (Fonte Instagram).