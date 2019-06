ROMA – Michelle Sander sarebbe single. A rivelarlo è la stessa modella brasiliana nonché Madre Natura in una delle scorse puntate di Ciao Darwin. Nelle sue Instagram Stories, in risposta alle domande dei suoi follower: “Sei fidanzata?”, lei risponde seccamente “NO”. Segue poi una frecciata al suo ex, Andrea Petagna (il calciatore della Spal in prestito all’Atalanta ndr) : “Se starei con uno non famoso? Sempre stata…”.

Michelle Sander, chi è l’ex Madre Natura

Michelle Sander è una modella brasiliana tra le più ricercate del momento. Di recente è apparsa anche in televisione, in Italia, nel programma Mediaset “Ciao Darwin” nelle vesti di “Madre Natura”. Grazie alla relazione sentimentale con il calciatore Petagna, e alle sue forme da sballo, la Sander si è subito ritagliata un ruolo importante anche nel nostro Paese.

La Sander ha un enorme seguito sui social. Recentemente ha ichiarato di voler posare per un calendario ed ha ricevuto a tal proposito 26mila like. Vista la sua posizione, la Sander è considerata anche una influencer e per questo motivo, molti marchi di moda puntano ormai stabilmente su di lei.

Fonte: Instragram