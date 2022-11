Grandi polemiche per quello che è avvenuto nella casa del Grande Fratello Vip poco prima della puntata andata in onda ieri, giovedì 10 novembre. Micol Incorvaia, mentre si truccava insieme ad altre concorrenti, ha intonato le parole di “Faccetta Nera”. La ragazza ha cantato solamente due versi della canzone legata al fascismo che però hanno fatto insorgere molti utenti sui social.

Micol Incorvaia canta Faccetta nera, rischia la squalifica

Micol Incorvaia stava canticchiando proprio il motivetto di Faccetta Nera, il brano scritto da Renato Michele e composto nel 1935 nell’ambito della propaganda fascista. Com’è noto inneggiare alla dittatura è un reato che prevede pene severe, soprattutto se l’apologia si verifica a mezzo stampa. Trattandosi di un’ambito televisivo e di un programma in prima serata, i provvedimenti nei confronti della concorrente da parte del programma potrebbero essere severi.

Il precedente di Fausto Leali

Già in passato, nell’edizione del 2020, Fausto Leali in una conversazione con i compagni fece riferimenti espliciti al fascismo. “Ha fatto delle cose per l’umanità, le pensioni. È andato poi con Hitler. Nella storia, Hitler era un fan di Mussolini”, disse. “La cultura è cultura, sia che arrivi da destra che da sinistra” aggiunse. Leali inoltre usò la parola “neg*o” nei confronti di Enock Barwuah, che gli costò la squalifica dal Grande Fratello.