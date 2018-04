ROMA – “Dopo la nascita del mio secondo figlio ho vissuto dei momenti di ansia e di panico. Il parto scatena delle emozioni che possono poi sfociare nella depressione post partum”: a dirlo è Micol Olivieri, giovane attrice romana di 25 anni, protagonista dei Cesaroni e mamma di Arya, quattro anni, e Samuel, un anno.

Intervistata dalla rivista Vero, l’Alice Cudicini dei Cesaroni ha ricordato i periodi difficili vissuti durante la seconda gravidanza. “Io ho vissuto la maternità in maniera totalmente differente con Arya e con Samuel nonostante avessi 21 anni con la prima figlia e 24 con il secondo”.

La seconda volta la maternità per Micol è stata pesante: “Forse crescendo si acquista maggiore consapevolezza. A me, personalmente sono venute molte paure in più, le stesse che riscontro nelle mamme che hanno dei figli in età adulta. Essendo più coscienti di ciò che è la vita, con le sue gioie e i suoi dolori, forse è inevitabile avere dei timori”.

“Da giovani c’è quel velo di incoscienza che in qualche modo ti aiuta a vivere la maternità con più leggerezza, ha spiegato Micol al settimanale. Dopo la nascita di Samuel ho vissuto dei momenti di ansia e di panico, cose che non mi appartengono. Il parto scatena delle emozioni che possono poi sfociare nella depressione post partum”.

Lei ha chiesto aiuto: “Certo, è importante che le donne non abbiano timore di chiedere aiuto. Anche durante la prima gravidanza mi sono rivolta ad uno psicologo infantile per capire come pormi con i miei figli”.