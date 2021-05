Chi è Micol Ronchi età, altezza, marito, figli, vita privata, coniglietta Playboy, misure, vero nome, biografia e carriera dell’attrice, showgirl e modella italiana. Micol sarà tra gli ospiti della puntata odierna di Venus Club.

Dove e quando è nata, età, altezza, vero nome e biografia di Micol Ronchi



Micol è nata il 16 aprile 1987 (età 34 anni), Monza. E’ alta 171 cm per un peso forma di 50 kg. Già in questo si capisce come abbia delle misure da modella. Non utilizza né un nome d’arte, né dei soprannomi. Micol Ronchi è un’attrice, showgirl e modella italiana.

Il marito, i figli: vita privata di Micol Ronchi

Le uniche cose che sappiamo sulla sua vita privata sono quelle di cui lei parla pubblicamente. Sappiamo che in passato ha avuto una lunga relazione sentimentale ma adesso dovrebbe essere single. Non dovrebbe essere né sposata, né dovrebbe avere figli.

Micol Ronchi, le misure della coniglietta di Playboy

Le sue misure da modella sono 88-63-88. Micol Ronchi è stata notata dai mass media italiani ed internazionali all’inizio del 2009 perché venne scelta da Playboy come Playmate del Mese per il numero 2 di Playboy Italia (febbraio 2009). Insieme alle colleghe italiane Sarah Nile e Cristina De Pin (più alcune colleghe di Playboy USA tra cui Dasha Astafieva), la Ronchi partecipò al fianco di Hugh Hefner al Festival di Sanremo 2009 come ospite-coniglietta. Come scrive Wikipedia, in seguito ha posato nuovamente come Playmate del Mese di Playboy Argentina per il n. 40 (aprile 2009) e di Playboy Croazia per il n. 145 (giugno 2009), quindi come modella del n. 158 di Playboy Russia per il “pictorial” (dicembre 2009) e infine anche per il servizio fotografico intitolato Playmates of Playboy Italy sul n. 201 (giugno 2009) di Playboy Polonia.