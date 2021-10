Mietta chi è: età, dove e quando è nata, marito, figli, vita privata, Brando Giorgi, compagno, il Festival

Mietta è tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle 2021 che andrà in onda su Rai1 in prima serata a partire da sabato 16 ottobre e sarà come sempre condotta da Milly Carlucci. Ma chi è Mietta?

Chi è Mietta, età, le canzoni, la carriera

Daniela Miglietta, vero nome di Mietta, è nata a Taranto il 12 novembre del 1969. Ha dunque 51 anni.

Dotata di una voce da soprano, nel 1989 vince il Festival di Sanremo nella categoria Nuovi con Canzoni. Ma il successo arriva l’anno seguente, quando torna all’Ariston in coppia con Amedeo Minghi con il brano Vattene amore.

Sempre nel 1990 le vengono assegnati anche due Telegatti: uno “speciale” per Vattene amore, l’altro come “Migliore cantante femminile” dell’anno.

Nel 1991 torna all’Ariston con Dubbi no, che ottiene il disco d’oro. Ad oggi ha partecipato a otto edizioni del Festival di Sanremo.

Nel 1994 incontra Riccardo Cocciante, con il quale duetterà in diversi brani.

Nel 1996 doppia il personaggio di Esmeralda nel film d’animazione di Walt Disney Il gobbo di Notre Dame e prende parte alla relativa colonna sonora di Alan Menken, cantando Dio fa qualcosa.

Nello stesso anno Mietta e Natalia Estrada compaiono come attrici nel video Menta e rosmarino di Zucchero Fornaciari.

Nel 1997 esordisce come attrice drammatica ne La piovra 8 – Lo scandalo, recitando al fianco di Luca Zingaretti e Raoul Bova. Nel 2001 recita nel film TV Donne di mafia di Giuseppe Ferrara con Tosca D’Aquino e Barbara D’Urso.

Nel 2005 partecipa alla seconda edizione del reality show musicale di Rai 2, Music Farm. Il 21 giugno 2009 è una delle protagoniste del concerto-evento Amiche per l’Abruzzo, in favore dei terremotati dell’Aquila. Nel 2011 debutta come scrittrice con il romanzo L’albero delle giuggiole.

Nel 2012 prende parte, come imitatrice, alla seconda edizione del talent di Rai 1 Tale e quale show e nel 2013 è ospite fisso del programma di Rai 1 I migliori anni.

Il 1º maggio 2015 debutta come conduttrice in occasione del concerto del Primo Maggio di Taranto.

Nel 2017 recita nel film La fuga, di Stefano Calvagna. L’anno seguente è sempre al cinema nel film Stato di ebbrezza, di Luca Biglione

A Ballando con le stelle Mietta sarà concorrente in coppia con il ballerino cubano Maykel Fonts.

Chi è Mietta, il compagno, i figli, vita privata

Negli anni novanta Mietta ha avuto una lunga relazione con l’attore e modello Brando Giorgi.

Il 23 settembre 2010 è diventata madre di Francesco Ian, avuto dal chitarrista Davide Tagliapietra, figlio di Aldo Tagliapietra, ex voce de Le Orme.