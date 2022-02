Mietta chi è, età, dove e quando è nata, vero nome, compagno, figli, vita privata, Instagram, dove vive, biografia e carriera. La cantante Mietta è ospite questa sera 11 febbraio del talent show Il Cantante Mascherato. Il programma condotto da Milly Carlucci è in onda su Rai1 dalle 21:20.

Dove e quando è nata, età, vero nome, biografia di Mietta

Mietta, pseudonimo di Daniela Miglietta, è nata a Taranto il 12 novembre del 1969. Ha 52 anni. Si avvicina alla musica in età adolescenziale quando frequenta una scuola di canto e recitazione e forma una cover band, chiamata le Ciak, con altre due ragazze. Nel 1987, con lo pseudonimo Mietta, partecipa e vince un concorso indetto dal Radiocorriere TV e Fonit Cetra, alla ricerca di un nuovo volto per il canto e la recitazione. Fa il suo esordio come attrice nello sceneggiato radiofonico Nasce una stella.

Compagno, figli, dove vive, Instagram, vita privata di Mietta

Negli anni novanta la cantante ha avuto una lunga relazione con l’attore e modello Brando Giorgi. Nel 2010 è diventata madre di Francesco Ian, avuto dal chitarrista Davide Tagliapietra, figlio di Aldo Tagliapietra, ex voce de Le Orme. La cantante vive a Milano. Profilo Instagram: mietta_official.

Il suo nome d’arte, Mietta, le è stato suggerito dal compositore Claudio Mattone. La cantante ha doppiato il personaggio di Esmeralda nel film d’animazione Il gobbo di Notre Dame.

Durante la partecipazione a Ballando con le Stelle, nel 2021, la cantante ha contratto il Covid, dovendo così rinunciare alla sua esibizione. In collegamento dalla sua abitazione, ha avuto uno scambio di battute con Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima ha chiesto alla cantante se fosse vaccinata ma lei ha sorvolato sulla domanda. Il giorno dopo, sul suo profilo Instagram, ha scritto: “Non sono contraria al vaccino, non l’ho ancora effettuato per motivi di salute. Quando ci saranno le condizioni non avrò problemi a farlo”.

La carriera di Mietta

Nel 1989 la cantante vince il Festival di Sanremo nella categoria Nuovi con Canzoni. Ma il successo arriva l’anno seguente, quando torna all’Ariston in coppia con Amedeo Minghi con il brano Vattene amore. Nello stesso anno le vengono assegnati anche due Telegatti: uno “speciale” per Vattene amore, l’altro come “Migliore cantante femminile” dell’anno. Nel 1991 torna all’Ariston con Dubbi no, che ottiene il disco d’oro. Ad oggi la cantante ha partecipato a otto edizioni del Festival di Sanremo.

Nel 1997 esordisce come attrice drammatica ne La piovra 8 – Lo scandalo, recitando al fianco di Luca Zingaretti e Raoul Bova. Fa il suo debutto come scrittrice nel 2011 con il romanzo L’albero delle giuggiole.

