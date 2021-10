Dopo il caso di Mietta, risultata positiva al Covid e non vaccinata, Milly Carlucci chiarisce le regole alle quali i concorrenti di Ballando con le stelle devono sottostare.

Ballando con le stelle e il caso Mietta: il post di Milly Carlucci

Lo fa con un video postato sulle pagine social personali e del programma, in cui fa il punto della situazione e fa chiarezza sulla questione vaccino e green pass nella trasmissione di Rai Uno.

Nello stesso filmato Milly Carlucci sottolinea anche come sia il concorrente Memo Remigi sia il ballerino Fonts non siano mai risultati positivi.

Ballando con le stelle tra Covid, green pass e tamponi

“Per entrare all’Auditorium come in tutti i luoghi di lavoro in Italia, esibiamo all’ingresso il nostro green pass e poi abbiamo tutti la misurazione della temperatura. Per maggiore sicurezza facciamo anche il tampone rapido. Se tutti abbiamo il green pass siamo a posto. Secondo la legge attuale è l’unico strumento che serve per accedere ai luoghi collettivi. Per motivi di privacy non è possibile indagare sull’origine del green pass che può nascere o da vaccinazione o, per chi non è vaccinato, da tampone ogni 48 ore – spiega la conduttrice- . Ma noi non possiamo sapere chi è vaccinato e chi no”.

Covid, il caso Mietta a Ballando con le stelle

Entrando poi nel merito del caso Mietta, la conduttrice Rai ha aggiunto: “Mietta è positiva, sta a casa e quindi dovremmo aspettare che si negativizzi. Per quanto riguarda invece Memo Remigi, sono circolate voci e notizie totalmente false. Memo ha semplicemente incontrato una persona risultata positiva, un incontro fugace che lo ha incluso nel tracciamento di questa persona. Ha fatto i suoi tamponi rapidi e il suo tampone molecolare, tutto è negativo, ma stiamo aspettando di capire quando e come può rientrare nel nostro cast. Per il momento sta bene. Auguriamoci che tutto vada per il meglio e buon ballo a tutti”, ha concluso Milly Carlucci.