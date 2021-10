Mietta positiva al Covid non va a Ballando con le Stelle: ma è vaccinata? Lei non risponde

Mietta vaccinata o no? Scoppia il caso a Ballando con le stelle in seguito all’assenza di Mietta, positiva al covid, e del suo compagno in scena Maykel Fonts in quarantena. Milly Carlucci, durante la puntata del programma di sabato 23 ottobre spiega che ”Mietta è stata trattenuta a casa da un motivo importante”.

Mietta non si è vaccinata?

A parlare della non presenza di Mietta è anche Selvaggia Lucarelli che chiede: ”Maykel e Mietta sono vaccinati? Carlucci, dice ‘noi lo siamo tutti’, risposta affermativa anche da Fonts mentre Mietta non risponde: ‘Perché dobbiamo parlare di questo?”’.

”Mi voglio augurare che siano tutti vaccinati. Mi auguro che questo programma si faccia con grande responsabilità. L’anno scorso il vaccino non c’era quest’anno c’è spero che siano tutti vaccinati”, incalza la Lucarelli. Mietta risponde: ”Nessuno vuole mettere a rischio la salute di nessuno. Non sono sulla difensiva, forse sono solo delusa perché volevo stare lì e non parlare da casa”. Il tema ovviamente ha scatenato un ampio dibattito sui social portando l’hashtag #Mietta nei trend topic di twitter.

Martina Colombari a casa con il Covid: “Mietta avrebbe dovuto dire se è vaccinata”

Sulla questione è intervenuta anche Martina Colombari. La showgirl ex Miss Italia è positiva al Covid. E su Instagram scrive: “Beccato! Ho il fatto tampone prima di recarmi su un set. Per fortuna solo un lieve raffreddore e perdita dell’olfatto. Se non avessi fatto il vaccino sarebbe stato molto peggio!”. Sul caso di Mietta positiva che non ha voluto esplicitare se sia vaccinata, commenta: “È una sua libertà, ma dal momento che è uscita la notizia, a questo punto lo dici. C’è la privacy, certo, ma anche questa benedetta privacy viene invocata quando ormai siamo tracciati ovunque, soprattutto sui social”.

“Ho voluto condividere la mia positività per tenere sempre alta la guardia e fare attenzione anche se siamo vaccinati” spiega la moglie di Billy Costacurta. “Io rifarei subito il vaccino perché ribadisco che sto benissimo e penso che se non l’avessi fatto magari sarei stata male in modo anche aggressivo”.

“Non giudico chi sceglie di non fare il vaccino, ma la salute è sacra ed è una responsabilità personale e sociale. Se persone ben più competenti di me mi suggeriscono di farlo, se mi indicano il green pass come una specie di via libera, pur sempre con precauzioni, io li ascolto”.

Dopo il post, Selvaggia Lucarelli che aveva scatenato il caso a Ballando con le stelle si congratula con quanto scritto da Martina Colombari: “Questo è il messaggio migliore che si possa mandare”.

Il Codacons parla di “pericolosissima caccia alle streghe”

Della vicenda Mietta parla anche il Codacons. L’associazione dei consumatori parla di una ”gravissima violazione della privacy” nel corso della puntata di “Ballando con le stelle”: “Le affermazioni di Selvaggia Lucarelli nel corso della puntata hanno avviato una pericolosissima caccia alle streghe su web e social network, con migliaia di insulti e minacce ai danni della cantante Mietta che, giustamente, ha ritenuto di non fornire risposta a domande che violavano in diretta tv la sua privacy”.

“Ci appelliamo a Milly Carlucci, a cui riconosciamo indiscussa serietà e professionalità, e ai vertici della Rai affinché intervengano su quanto accaduto, riportando equilibrio nella trasmissione ed evitando discriminazioni legate alle scelte personali dei concorrenti di ‘Ballando con le stelle’ e intollerabili cacce alle streghe che generano un pericoloso clima di odio e di violenza”.