Chi è Miguel Gobbo Diaz? Ovvio: parliamo di Malik Soprani della Serie tv “Nero a metà”, giunta alla sua terza edizione. Nato a Santo Domingo, Miguel Gobbo Diaz ha vissuto in Italia sin dall’età di tre anni, quando si trasferì in provincia di Vicenza. E’ cresciuto in provincia di Vicenza con la madre Clara e il nuovo compagno Roberto, che per lui è come un padre.

Miguel Gobbo Diaz: chi è, età, altezza, peso, carriera

Ecco qualche dettaglio. Miguel Gobbo Diaz è nato il 19 giugno 1989, sotto il segno dei Gemelli, a Santo Domingo. Ha 32 anni ed è alto 176 cm.

A Roma poi Miguel ha studiato ha studiato al Centro sperimentale di cinematografia. Come attore ha lavorato al teatro, negli spettacoli Il gabbiano e Pene d’amore perdute di Eljana Popova e poi in Cinemando di Roberto Antonelli.

Prima di Nero a metà Miguel Gobbo Diaz ha partecipato anche a due film. Parliamo di Leoni, di Pietro Parolin e La Grande Rabbia di Claudio Fragasso. Poi lo sbarco in Tv, al fianco di Claudio Amendola.

Chi è la fidanzata?

La vera domanda è: con chi è fidanzato Miguel? La risposta sincera? Non si sa. Nessuno, al momento, lo sa. La speranza dei fan è che oggi Miguel, ospite su Rai Uno di Amadeus a I Soliti Ignoti, possa svelare qualche dettaglio della sua vita privata.