ROMA – Cristiano Ronaldo era presente al teatro Ariston per seguire Georgina Rodriguez, che ha vestito i panni della presentatrice al fianco di Amadeus. Una presenza, quella del fenomeno portoghese della Juventus, spesso immortalata dalle telecamere della Rai. Ai molti telespettatori e fan del calciatore però, non è sfuggita un’altra presenza, quella di uomo seduto vicino a Ronaldo. Uomo che ha filmato col cellulare in più di una occasione Georgina. Ma chi era quella figura tanto vicina a CR7? È Miguel Paixao, ex calciatore e amico intimo del numero 7 della Juve.

Miguel Paixao, come detto, è uno degli amici più intimi dell’attaccante della Juventus. Un rapporto che nasce dal lontano, dai tempi dello Sporting Lisbona: Paixao infatti ex calciatore, giocava proprio nella formazione lusitana ed era inseparabile dall’allora giovane fenomeno con il quale condivideva anche la camera in ritiro. La sua carriera non è stata prestigiosa come quella di CR7, ma i due sono rimasti molto legati e si può dire che il classe 1984 fa parte del “clan” Ronaldo, ovvero del gruppo di persone con le quali il centravanti preferisce trascorrere i suoi momenti più intimi. È stato proprio Paixao ad esempio uno degli ideatori del Museo di Ronaldo, in quel di Madeira. (fonte RAIPLAY)