ROMA – Cristiano Ronaldo era presente al teatro Ariston per seguire Georgina Rodriguez, che ha vestito i panni della presentatrice al fianco di Amadeus. Una presenza, quella del fenomeno portoghese della Juventus, spesso immortalata dalle telecamere della Rai. Ai molti telespettatori e fan del calciatore però, non è sfuggita un’altra presenza, quella di uomo seduto vicino a Ronaldo. Uomo che ha filmato col cellulare in più di una occasione Georgina. Ma chi era quella figura tanto vicina a CR7? È Miguel Paixao, ex calciatore e amico intimo del numero 7 della Juve.

Miguel Paixao, 36 anni, come detto, è uno degli amici più intimi dell’attaccante della Juventus. Un rapporto che nasce dai tempi dello Sporting Lisbona, prima squadra dell’asso portoghese. I due, coetanei, giocavano nella formazione lusitana ed erano inseparabili. Condividevano anche la camera in ritiro. La carriera di Paixao però non è decollata, ma i due sono rimasti molto legati.

Il 36enne fa parte di quell’entourage che ruota attorno al campione portoghese, che lo segue da mattina a sera e che ne cura gli interessi globali del nome, dell’immagine e del marchio che produce all’anno circa 100 milioni di fatturato. Inoltre è stato proprio Paixao uno degli ideatori del Museo di Ronaldo. Un museo itinerante di Cr7, una sua creazione che ideò per permettere ai tifosi di “vivere” la vita di Cristiano senza dover andare a Madeira. (fonte RAIPLAY)