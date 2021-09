Mika chi è, età, dove e quando è nato, origini, vero nome, Andreas Dermanis, vita privata, X Factor, Instagram, dove vive, album, biografia e carriera. Il cantante Mika è uno dei giudici della nuova edizione di X Factor. Il talent show è in onda da questa sera 16 settembre su Sky Uno e TV8 dalle 21:15.

Dove e quando è nato, età, origini, vero nome, biografia di Mika

Mika, pseudonimo di Michael Holbrook Penniman Jr., è nato il 18 agosto del 1983 a Beirut, Libano. Ha 38 anni. Terzo di cinque fratelli nasce da madre libanese maronita e padre statunitense. La sua famiglia si trasferisce a Parigi nel 1984 a causa della guerra civile libanese. A nove anni si trasferisce a Londra, dove frequenta il Lycée Français Charles de Gaulle, la Westminster School il Royal College of Music. In questo periodo inizia ad avere problemi a scuola a causa di una forma di dislessia che ancora oggi gli impedisce di leggere l’orario dell’orologio e gli spartiti.

Inizia a comporre musica facendosi conoscere attraverso una pagina personale su MySpace. Nel 2006 viene notato da un produttore discografico che gli propone un contratto per pubblicare il brano Grace Kelly.

Andreas Dermanis, coming out, dove vive, Instagram, curiosità e vita privata di Mika

Nel 2012, dalle pagine del settimanale Instinct, il cantante fa ufficialmente coming out dichiarando pubblicamente la sua omosessualità: “Mi chiedete se sono gay? Io vi rispondo di sì. Mi chiedete se le mie canzoni parlano di relazioni con uomini? Io vi dico sì. Ed è solo attraverso la mia musica che ho trovato la forza di venire a patti con la mia sessualità al di là dell’argomento dei miei testi. Questa è la mia vita reale”.

Dal 2007 Mika è legato al regista e cameraman Andreas Dermanis. I due vivono a Londra, ma il cantante possiede anche un casale in Toscana.

Il cantante parla l’inglese, il francese e l’italiano. Ha studiato cinese per nove anni e parla anche lo spagnolo, l’arabo e il dialetto libanese. Profilo Instagram: mikainstagram.

Album, X Factor: la carriera di Mika

Il primo album del cantante è Life in Cartoon Motion, pubblicato nel 2007. Il disco vende 7 milioni di copie in tutto il mondo e il singolo estratto, Grace Kelly, si piazza ai primi posti delle classifiche di tutto il mondo. Dall’album vengono estratti altri singoli: Relax, Take It Easy, che riesce a bissare il successo del precedente, Love Today, Happy Ending, Big Girl (You Are Beautiful) e Lollipop.

Nel 2009 il cantante pubblica il suo secondo album, The Boy Who Knew Too Much. Il primo singolo estratto è We Are Golden, che ha ottenuto un grande successo in tutto il mondo. Nel 2012 pubblica The Origin of Love, interamente prodotto a sue spese e in cui il cantante collabora con Pharrell Williams, Ariana Grande, Priscilla Renea e Benny Benassi. Nello stesso anno è ospite nel talent show italiano X Factor, cantando dal vivo il brano Underwater.

Nel 2013 viene ufficializzata la sua partecipazione a X Factor come giudice, divenendo così il primo giudice internazionale di un talent show italiano. Due anni dopo, nel 2015, il cantante pubblica il suo quarto album, No Place in Heaven. Nello stesso anno viene confermata la sua partecipazione a X Factor, affiancato nel ruolo di giudice da Fedez, Elio e Skin.

Nel 2019 esce il suo quinto album, My Name Is Michael Holbrook. Dal 2020 è ancora giudice di X Factor.