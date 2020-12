X Factor, Mika rivela in diretta: “Hell Raton ha avuto il Covid”. E lui: “Nooo, non lo sapeva nessuno”

Durante la semifinale di X Factor Mika in diretta rivela: “Hell Raton ha avuto il Covid“. Parole che per qualche istante hanno fatto calare il gelo in studio, con l’altro giudice di X Factor (ovvero il diretto interessato), che non l’ha presa per niente bene, salvo poi rispondere con il suo consueto sorriso.

Dopo le parole di Mika sul Covid infatti, pronunciate durante l’Hot Factor, Hell Raton ha risposto: “Noooo non lo sapeva nessuno! Ok, Mika ha appena fatto una gaffe! Nel periodo di preparazione di queste ragazze, io sono stato quarantenato e a distanza ho lavorato con loro in un percorso molto difficile. Ne approfitto per ringraziare Emma Marrone che mi è stata particolarmente vicino”.

X Factor, Hell Raton e il Covid, ma come è andata la gara?

La semifinale di X Factor ha visto due diverse manches. Nella prima i cinque rimasti in gara hanno duettato con altrettanti cantanti famosi, con Manuel Agnelli che, evento rarissimo è riuscito a portare in tv i Verdena che hanno suonato con il Little Pieces of Marmelade. Nella seconda manche invece i cantanti potevano scegliere un loro brano o una cover a piacere.

Alla fine viene eliminata Mydrama, al ballottaggio con Blind. Ora la finale giovedì prossimo sarà quindi tra Blind (Emma Marrone), Casadilego (Hell Raton), N.A.I.P. (Mika) e i Little Piecese of Marmelade (Manuel Agnelli). Insomma, un artista per giudice. (Fonte X Factor).