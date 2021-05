Mikaela Neaze Silva chi è, età, altezza, fidanzato, figli, vita privata, Striscia la notizia, vero nome, biografia e carriera della velina ‘bionda’. Mikaela sarà tra gli ospiti della puntata odierna di Verissimo.

Mikaela Neaze Silva chi è: data di nascita, peso e altezza

La velina è nata a Mosca, in Russia, il 28 aprile 1994. Quindi ha 25 anni. E’ alta quasi 175 cm per un peso forma di 55 kg. E’ stata ingaggiata come velina bionda di Striscia la notizia. Per interpretare questo ruolo, ha dovuto tingersi perché lei non è di certo bionda di natura.

La vita privata di Mikaela Neaze Silva: ha un fidanzato? Ha dei figli?

Non sappiamo molto della sua vita privata perché è molto riservata. Comunque non dovrebbe essere sposata e non dovrebbe avere figli. Ma dovrebbe essere fidanzata. Dovrebbe avere una relazione sentimentale a distanza con un ragazzo che vive in Cina. Lo incontrerebbe di rado perché vive in un altro Continente, cioè quello asiatico.

Mikaela Neaze Silva, il suo successo tra Striscia la notizia e Instagram

La velina ha raggiunto la popolarità proprio grazie a Striscia la notizia ma è anche una influencer. Infatti una cosa non esclude l’altra e su Instagram ha quasi 200mila follower. Le sue foto sono piene di like e di commenti dei fan.