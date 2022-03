Mila Suarez chi è, età, altezza, peso, vero nome, fidanzato, figli, Instagram, vita privata. Ormai da anni presenza fissa nei salotti televisivi italiani, andiamo a scoprire chi è la nuova partecipante de La Pupa e il Secchione.

Dove e quando è nata, età, altezza, peso, vero nome, la biografia di Mila Suarez

Mila Suarez è nata a Casablanca, in Marocco, nel 1988. Allo stato attuale ha dunque 33 anni. Non essendo però disponibile la data di nascita completa, non conosciamo nemmeno il suo segno zodiacale. Il nome di battesimo invece dovrebbe essere lo stesso con cui è nota nel mondo dello spettacolo. E’ alta 172 centimetri e il suo peso forma si attesta attorno ai 52 chili.

Passa infanzia e adolescenza tra Marocco, Italia e Spagna. Dopo i 18 anni si trasferisce a Parma e inizia la carriera da modella. Di lì a poco arriveranno Uomini e donne e, in seguito, a Temptation island. Nel 2019 entra nella casa del Grande Fratello. Oltre a fare la modella, negli anni è diventata anche un’influencer su Instagram.

Fidanzato, figli, Alex Belli, Instagram, la vita privata di Mila Suarez

Attualmente Mila Suarez dovrebbe essere single. In passato ha avuto flirt con diverse persone famose. In primis si vocifera di Fabrizio Corona che, dicono i bene informati, le avrebbe aperto il mondo dello showbiz. Successivamente è stata fidanzata con Alex Belli. Avrebbe anche avuto una relazione con Diego Granese. Fece scalpore, ai tempi del Grande Fratello, il bacio appassionato che diede a Elisa De Panicis sul red carpet del Festival di Venezia.

Essendo una influencer, ha ovviamente un profilo Instagram molto seguito.