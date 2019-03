MILANO – Domani, il derby della Madonnina Milan-Inter sarà in esclusiva su Sky Sport. Milan e Inter in campo, la sfida chiuderà la 28^ giornata di Serie A. Un bivio importante nella stagione di entrambe le squadre, in palio tre punti per l’ambita corsa Champions League. Una partita speciale sia in campo sia nella città meneghina che si colorerà del tifo e dei colori delle due squadre.

Milan-Inter, il programma completo su Sky Sport

Appuntamento domenica 17 marzo a partire dalle 19.30 con Sky Calcio Show per il pre partita e le ultimissime da San Siro.

La partita sarà trasmessa in diretta alle 20.30 in esclusiva su Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno, visibile anche in 4K HDR per i clienti Sky Q. La telecronaca sarà di Maurizio Compagnoni e il commento tecnico di Luca Marchegiani, a bordocampo gli inviati Alessandro Alciato, Peppe Di Stefano e Andrea Paventi; Manuele Baiocchini e Matteo Barzaghi per i collegamenti con Sky Sport 24.

Alle 22.30, per il post gara, Sky Calcio Club. In studio Fabio Caressa con Beppe Bergomi, Alessandro Costacurta, Andrea Pirlo, Paolo di Canio, Stefano De Grandis e Alessia Tarquinio.

Sempre domani, domenica 17 marzo, Sky festeggerà il compleanno di una bandiera della città sportiva di Milano:Giovanni Trapattoni, l’allenatore italiano più vincente della storia. Nato a Cusano Milano, classe 1939, ha indossato negli anni la maglia da allenatore di entrambe le squadre meneghine, per il Milan anche quella da giocatore.

“GIOVANNI TRAPATTONI – Un fischio, una leggenda” è la puntata de L’Uomo della Domenica, curata da Giorgio Porrà. Ottant’anni, nessuna intenzione di voltarsi indietro e lo stimolo constante verso il cambiamento. Divertente, toccante, sorprendente, episodio da non perdere, per chi lo ha amato e anche per chi ancora non conosce il Trap nazionale.

DOMENICA 17 MARZO

Ore 12 GIOVANNI TRAPATTONI – Un fischio, una leggenda (Sky Sport Serie A)

Ore 14.45 GIOVANNI TRAPATTONI – Un fischio, una leggenda (Sky Sport Football)

Ore 18 GIOVANNI TRAPATTONI – Un fischio, una leggenda (Sky Sport Ch 251)

Ore 19.30 Sky Calcio Show (Sky Sport Uno e dalle 20 anche su Sky Sport Serie A)

Ore 20.30 Milan-Inter (in esclusiva su Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno)

Ore 22.30 Sky Calcio Club (Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno)

Ore 00.35 GIOVANNI TRAPATTONI – Un fischio, una leggenda (Sky Sport Uno).

