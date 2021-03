Milan-Manchester United (ore 21.00) streaming o diretta tv: orario, dove vederla, Europa League (18 marzo 2021). Due le italiane ancora in corsa e la prima a scendere in campo sarà la Roma che, forte del 3-0 dell’andata, alle ore 18.55 sarà ospite degli ucraini dello Shakhtar Donetsk (su Sky Sport Uno e Sky Sport 253); alle 21 impegno casalingo per il Milan, che al Meazza se la vedrà con gli inglesi del Manchester United, dopo l’1-1 di giovedì scorso all’Old Trafford (su Sky Sport Uno e Sky Sport 252; live anche in 4K HDR con Sky Q Satellite).

Milan-United sarà visibile sia in diretta tv – su Sky Sport 251, Sky Sport 253, Sky Sport 486 e Sky Sport Uno – che in diretta streaming – sulle app SkyGo o Now -. In ogni caso, per vedere il match sarà necessario essere abbonati a uno dei pacchetti di Sky Sport (per la tv o per lo streaming).

MILAN-Manchester United Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport 252 (satellite e internet)

e in 4K HDR con Sky Q Satellite

telecronaca Massimo Marianella; commento Luca Marchegiani; bordocampo Peppe di Stefano e Alessandro Alciato; Diretta Gol Maurizio Compagnoni.

Milan-Manchester United, si riparte dall’1-1 di Old Trafford

I rossoneri hanno motivate speranze di qualificazione perché ripartono dall’1-1 della gara di andata firmato dalle reti di Traore e Kjaer.

Le probabili formazioni. MILAN (4-2-3-1)- G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Meité, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1)- Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; James, Bruno Fernandes, Rashford; Cavani.