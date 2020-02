MILANO – Tapiro d’oro a Zlatan Ibrahimovic dopo la sconfitta clamorosa del Milan nel derby contro l’Inter. I rossoneri avevano chiuso il primo tempo sul due a zero e sembravano ad un passo dal successo ma nella ripresa i nerazzurri hanno trionfato in rimonta con il punteggio finale di quattro a due. Ibrahimovic è stato il migliore in campo con un gol, un assist e un palo ma non è servito per portare punti alla sua squadra.

Ibrahimovic accetta il Tapiro d’oro di Striscia: “Brutta sconfitta per il Milan dopo un primo tempo perfetto”.

Per questo motivo, Striscia la Notizia ha deciso di consegnargli un Tapiro d’oro. Ibrahimovic lo ha accettato con grande educazione e sportività: “Quando perdi è normale essere arrabbiato. Ho deciso di tornare in Italia perché la mia passione per il calcio è davvero molto grande”.

”Difficile spiegare questo derby.

Il primo tempo è stato quasi perfetto, il secondo tutto il contrario. Ci siamo detti di stare attenti ai primi quindici minuti della ripresa, abbiamo preso invece due gol e poi è andato tutto contro”: è l’analisi amara di Zlatan Ibrahimovic dopo la sconfitta 4-2 del Milan a San Siro. Le sue dichiarazioni sono riportate dall’Ansa.

”Abbiamo preso il primo gol e da lì abbiamo perso fiducia – spiega l’attaccante – e abbiamo giocato senza crederci. Non abbiamo fatto più pressing. Dopo il 2-2 è caduto tutto. Ovviamente quando perdi è difficile, poi soprattutto in un derby così. Serve esperienza in queste partite, quando vinci 2-0 devi saperla gestire. Inter? Nel secondo tempo hanno dimostrato perché sono al secondo posto”. (ANSA).