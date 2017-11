MILANO – Le barriere antiterrorismo all’italiana. Striscia La Notizia realizza un video in cui svela che le barriere messe “a protezione” delle zone pedonali del centro di Milano sono attraversabili tranquillamente da un furgone. Si tratta, scrive Libero che rilancia la notizia e pubblica il VIDEO

“di Piazza Duomo e corso Vittorio Emanuele, via Dante e il Castello Sforzesco. Strade e piazze dove ogni giorno transitano decine di migliaia di persone e che dopo quanto accaduto in tante città d’Europa, sono bersaglio naturali per il terrorista fanatico che intenda fare una strage falciando le persone con un furgone.

Per questo, quelle zone sono state “protette” con barriere Jersey in cemento armato. Peccato che in due diverse date, il furgone scuro privo di qualsiasi insegna o scritta di riconoscimento, guidato dall’inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli, abbia facilmente aggirato le barriere e abbia poi bellamente scorrazzato nelle zone pedonali, arrivando addirittura al cortile delle armi del Castello Sforzesco”.