Milena Vukotic chi è: dove e quando è nata, età, vita privata, carriera, il marito Alfredo Baldi, figli, Fantozzi.

Dove e quando è nata Milena Vukotic e nome completo

Gemma Fausta Milena Vukotic (questo il suo nome completo) è nata a Roma il 23 aprile 1935. Ha 86 anni ed è del segno zodiacale del Toro. E’ alta 1,62 centimetri per 55 chili di peso. Il suo profilo Instagram è @vukotic_official.

Sua madre era italiana, suo padre montenegrino. Fin da piccola è stata circondata dall’arte. La madre era una panista e il padre un commediografo che venne autorizzato a tradurre Pirandello. Da giovane si avvicina al ballo francese ed entra nel Grand Ballet Du Marquis de Cuevas. Dopo questa esperienza decide di dedicarsi totalmente al teatro e alla recitazione.

Milena Vukotic, carriera cinematografica

Il suo esordio cinematografico è del 1960, con il film “Il sicario” di Damiano Milani. Seguiranno poi numerosi film, alcuni diretti dai grandi registi del cinema italiano tra i quali Monicelli, Fellini, Lina Wertmüller, Lattuada, Lizzani, Bolognini, Risi, Bertolucci, Özpetek, Tarkovskij, Oshima, Buñuel e Verdone. In tutto ha recitato in 120 film.

Partecipa a ” Tre passi nel delirio” di Federico Fellini, ai primi due capitoli della trilogia di “Amici Miei “di Mario Monicelli, a “La bisbetica domata” di Franco Zeffirelli.Viene diretta anche dalla Wertmuller per “Gianburrasca” al fianco di Rita Pavone.

Milena posa anche per Playboy e nei primi anni Ottanta interpreta il ruolo di una prostituta nel film “Bianco, rosso e Verdone” di Carlo Verdone.

Il ruolo di Pina Fantozzi e Nonna Enrica in Un medico in famiglia

Uno dei ruoli per cui la Vukotic viene ricordata è quello di Pina Fantozzi, la moglie del ragioniere Fantozzi, lo storico personaggio interpetato da Paolo Villaggio. Per il suo ruolo, nel film “Fantozzi in Paradiso” ottiene il Nastro d’Argento come miglior attrice non protagonista.

Dal 1998 al 2016 partecipa alla fiction “Un medico in famiglia” interpretando Nonna Enrica, altro suo grandissimo successo.

Nel 1983, 1991 e nel 2014 ottienetre nomination ai David di Donatello. Oltre al cinema e alla tv fa anche tanto teatro. Durante la sua carriera infatti interpreta numerosi ruoli in altrettante piéce teatrali, tra cui in “Così è, se vi pare” di Luigi Pirandello e in “C come Chanel” di Roberto Piana. Nel 2019 è stata anche concorrente a “Ballando con le Stelle”.

Il marito Alfredo Baldi

Milena Vukotic non ha figli. Nel 2003 si è sposata con il critico e autore cinematografico, docente de La Sapienza e del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, Alfredo Baldi.

La coppia si è conosciuta quando Milena aveva 60 anni. Alfredo è più giovane di lei di 8 anni. Dopo il matrimonio hanno mantenuto le loro abitudini dato che vivono in due appartamenti divisi ma comunicanti da un balcone.

Come ha dichiarato Milena, “è una cosa molto civile. A un certo punto ognuno ha le sue abitudini, i suoi orari e tempi”.