NAPOLI – Arkadiusz Milik è stato il grande protagonista della vittoria per 2-1 del Napoli sulla Lazio nel posticipo di domenica sera, 20 gennaio. Il polacco, autore di un gol, ha iniziato la sua partita girando di sinistro al volo un cross di Mario Rui che si è andato a infrangere sul palo. I telecronisti di Sky Sport, Riccardo Trevisani e Lele Adani hanno esaltato così la giocata dell’attaccante azzurro.

Trevisani: “Che giocatore Milik! Non solo per il modo in cui ha concluso l’azione, anche per come l’ha rifinita”. Adani: “Ora serve un restauro al palo (ride, ndr.)”.