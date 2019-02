ROMA – Ballando con le stelle è stato rinviato dal 9 al 16 marzo. Dietro a questa scelta della Rai ci sarebbe la richiesta della conduttrice Milly Carlucci di spostare la data di inizio dello show di due settimane, ma la produzione gliene ha concessa una sola. Il motivo dello spostamento viene svelato da Dagospia: il confronto con Amici e C’è posta per te di Maria De Filippi sono scogli difficili da vincere per la Carlucci.

Insomma, se la Carlucci vuole rinviare la partenza dell’edizione 2019, a svelare la data di inizio del dancing show di Rai 1 è stato il ballerino Raimondo Todaro su Instagram, che in una story ha svelato la data di partenza. La Carlucci però sembra temere, e molto, la sua rivale De Filippi a Mediaset, tanto da averla invitata per una partecipazione straordinaria in una puntata, ma non è detto che Maria accetterà l’invito.

Insomma per vedere le stelle ballare bisognerà aspettare il prossimo 16 marzo, anche se ormai da anni la De Filippi vince la battaglia degli ascolti del sabato sera con la povera Carlucci.