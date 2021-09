Milly Carlucci chi è: marito Angelo Donati, figli, età, peso, altezza, Instagram, vero nome, Ballando con le stelle e carriera della conduttrice televisiva

Chi è Milly Carlucci: il marito Angelo Donati, figli, età, peso, altezza, Instagram, vero nome, Ballando con le stelle e carriera della conduttrice televisiva. La Carlucci è protagonista della puntata odierna di Techetechetè, programma tv che va in onda su Rai 1 alle 20:30.

Dove e quando è nata, età, peso, altezza, vero nome e biografia di Milly Carlucci

Milly Carlucci, all’anagrafe Camilla Patrizia Carlucci, è nata il 1º ottobre del 1954 a Sulmona. Ha 66 anni. E’ alta 174 cm per un peso forma di 54 kg. E’ figlia di un generale dell’Esercito Italiano, Luigi Carlucci, e di Maria Caracciolo. È sorella della conduttrice televisiva, ex parlamentare ed ex sindaca Gabriella e della conduttrice e regista Anna.

Vive la sua infanzia a Udine, poi si trasferisce a Roma. Da studentessa del Liceo ginnasio statale Terenzio Mamiani di Roma, si appassiona al pattinaggio artistico a rotelle. Con la squadra della Skating Folgore Roma vince il Campionato Italiano assoluto nella classifica di società.

Il marito Angelo Donati, i figli Angelica e Patrick: profilo Instagram, vita privata di Milly Carlucci

La Carlucci è sposata dal 1985 con l’ingegnere Angelo Donati. La coppia ha due figli: Angelica, nata nel 1986 e Patrick, nato nel 1991. Vive a Roma con la sua famiglia. E’ molto seguita sui social network come potete vedere dal suo profilo Instagram: milly_carlucci.

La carriera di Milly Carlucci

Nel 1972 la Carlucci vince il concorso di bellezza Miss Teenager. I suoi genitori, poco favorevoli riguardo le sue aspirazioni artistiche, la inducono a iscriversi alla facoltà di architettura, che abbandona presto. Inizia la carriera presso l’emittente televisiva GBR, dove appare in ruoli di presentatrice.

L’esordio in televisione arriva nel 1976 con L’altra domenica di Renzo Arbore, dove partecipa in veste di inviata fino al 1978. Tra le trasmissioni più famose alle quali partecipa ci sono Giochi senza frontiere, Risatissima, Luna Park e Scommettiamo che. Nel 1992 conduce il Festival di Sanremo con Pippo Baudo, Alba Parietti e Brigitte Nielsen. A partire dal 2005 ottiene grande successo grazie alla conduzione del talent show Ballando con le stelle.