Milly Carlucci: “In crisi con mio marito? Vi spiego tutto”

ROMA – Intervistata dal settimanale “Oggi”, Milly Carlucci, la conduttrice di “Ballando con le Stelle”, rivela: “Se sono in crisi con mio marito? Un sito di Panama ha dato la notizia del divorzio tra me e Angelo sostenendo che io avevo deciso di produrre crema di bellezza e mio marito non era d’accordo. E in fondo all’articolo c’era il coupon per ordinare la crema. Una bella truffa che abbiamo denunciato alla polizia postale”.

“La rivalità con Maria De Filippi? Lei è una portabandiera delle donne di spettacolo. Ha fatto tutto. È riuscita a diventare conduttrice, autrice e produttrice. Nella tv italiana nessuna è come lei”.

Un sogno nel cassetto? “Sogno impossibile, lo so, ma per Fiorello farei carte false. Lui è grandioso. Ha la natura del jazzista. Programma tutto in modo maniacale, poi va in scena e improvvisa. Prendetelo pure come un appello”.

E l’infortunio al piede? “Precisamente una frattura del metatarso del quarto dito – spiega – Ne avrò per sei settimane. Sto facendo ogni tipo di terapia, anche la magnoterapia per accorciare i tempi, ma le ossa ci mettono un certo tempo a saldarsi. Ma Ballando va avanti lo stesso”. Fonte: Oggi.