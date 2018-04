ROMA – Milly Carlucci contro Fabio Fazio che ha ospitato Maria De Filippi a Che tempo che fa.

In una intervista a Raffaella Serini su Vanity Fair, la conduttrice di Ballando con le Stelle si è tolta il sassolino dalla scarpa, visto che il suo collega in Rai ha dato una vetrina importante alla sua diretta concorrente, che con Amici la sfida ogni sabato sera nella gara degli ascolti:

Domenica scorsa, mentre lei era impegnata a gestire l’incidente di Francisco Porcella, molti italiani guardavano Maria De Filippi a Che Tempo Che Fa. L’ha disturbata questa ospitata «a tradimento» da Fabio Fazio?

«Io non ho avuto una reazione particolare. So che sono cose che si fanno, come l’ospitata della Littizzetto su Canale 5: in tv ognuno promuove ciò che vuole. Ho trovato però una reazione molto accorata nel mio gruppo di lavoro. Per la squadra di Ballando questo intervento è stato spiazzante, molti si sono domandati: “Aiuto, questa cosa avrà delle ripercussioni sulla nostra performance di sabato sera?”. Perché comunque si è dato uno spazio di promozione molto importante a un’altra trasmissione».