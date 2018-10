ROMA – Intervistata da Style 24, Milly Carlucci ha confessato di soffrire di una patologia rara e incurabile ma, rassicura, non è qualcosa di letale. L’ “unico” problema che causa questa malattia è quello che impedisce alla Carlucci di prendere il sole sulla pelle. La malattia in questione è conosciuta con il termine medico EPP-protoporfiria eritropoietica e consiste nella scarsa produzione di emoglobina e comporta, di conseguenza, a un’eccessiva sensibilità ai raggi ultra violetti.

“Da maggio a settembre – dice la showgirl – evito di stare al sole e indosso sempre cappelli a falde larghe, occhiali scuri che coprano completamente gli occhi, magliette a maniche lunghe e pantaloni di cotone fino alla caviglia sia al mare che in montagna, dove per l’alta quota i raggi solari sono molto forti e nocivi. In città senza protezione solare totale non potrei neppure uscire di casa”.