ROMA – Milly Carlucci ha annunciato via Twitter la morte del padre Luigi. “Un dolore lancinante”, scrive la conduttrice di Ballando con le stelle che solo due anni fa aveva perso la mamma. Il papà Luigi aveva 91 anni ed era malato da tempo, ma per una figlia la perdita di un genitore è un evento di profondo dolore: “Come una ferita fisica”.

La conduttrice ha scelto Twitter per ricordare il papà appena scomparso e ha ricevuto il sostegno e l’affetto dei suoi fan. Ecco il suo messaggio di dolore dopo 24 ore di silenzio per elaborare la grave perdita: “Il nostro adorato papà ci ha lasciati. Questa separazione è come una ferita fisica, che dà un dolore lancinante. La razionalità della mente adulta cerca di dare consolazione , ma il cuore , in questo momento, soffre troppo…”.