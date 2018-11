ROMA – Milly Carlucci è pronta per la nuova edizione di “Ballando con le Stelle”. E, intervistata dal settimanale “Ora”, la conduttrice svela il suo sogno: avere nel cast Maria De Filippi.

“È proprio così – racconta Milly Carlucci al settimanale – durante una diretta ho chiesto pubblicamente a Maria di venire nel mio show, anche perché mi piacerebbe mettere a tacere una volta per tutte le malelingue che ci vogliono nemiche. Le ho rivolto un invito, un po’ come avviene a C’è posta per te… Ora spero che apra la busta e accetti”.

“Progetti futuri? In realtà nel corso della mia carriera ho fatto tante altre cose e per di più c’è un progetto completamente diverso che bolle in pentola, ma che non posso ancora svelare. Peraltro non ci si può stancare di un programma che, comunque, ogni anno si rinnova anche attraverso le storie personali dei protagonisti”.

Poi qualche battuta sul suo matrimonio con Angelo Donati: “Il matrimonio richiede impegno, rispetto, dedizione e un po’ di fortuna. Non bisogna dare nulla per scontato nel rapporto, ma lavorarci ogni giorno”.