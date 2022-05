Mimma Gaspari chi è, età, dove è nata, vita privata, canzoni, libro, Valeria Golino e carriera

Chi è Mimma Gaspari, età, dove è nata, vita privata, canzoni, libro, Valeria Golino e carriera dell’ospite oggi, 11 maggio, di Serena Bortone nel salotto di Rai1 Oggi è un altro giorno.

Dove e quando è nata, età e biografia di Mimma Gaspari

Mimma Gaspari Golino, 81 anni, è una delle tre figlie di Aldo Gaspari e Bertagni, titolari delle tipografie Gaspari, una delle aziende che hanno fatto la storia di Morciano e della Valconca, in Emilia Romagna. Una famiglia benestante e operosa. Tra i suoi libri ricordiamo la sua autobiografia uscita nel 2009 intitolata “Penso che un ‘mondo’ così non ritorni mai più”, il libro “La musica è cambiata – Dite la vostra che ho detto la mia”, in cui racconta la sua vita nel mondo della musica fra aneddoti di ieri e protagonisti di oggi. Nel 2021, in piena pandemia ha scritto “Palla di spilli. Storia fantastica di Huan, la StregaVirus e del Mago Vaccino”.

La carriera

Studia al liceo classico a Bologna poi L’esordio nel mondo musicale italiano nel 1959, quando è ancora una studentessa di scienze politiche di 21 anni, e viene chiamata da Teddy Reno a Milano per scrivere i testi delle canzoni nella sua nuova casa discografica. Da allora per le Messaggerie Musicali e Rca, si è occupata della comunicazione dei maggiori cantanti dagli anni ’60 ai ’90 tra cui Patti Pravo, Nada, Renato Zero, Enzo Jannacci, Gabriella Ferri, Lucio Dalla, Gianni Morandi, Paolo Conte. É stata proprio lei a lanciare quest’ultimo come cantante con l’aiuto di Renzo Arbore.

In un’intervista a Rolling Stone, racconta il suo rapporto con Dalla: “Lucio era un mostro di bravura ma in televisione non lo volevano perché dicevano che era brutto. Ho dovuto fare i salti mortali per convincerli. Poi da quando andò a Sanremo con 4/3/1943 le cose cominciarono a cambiare. In quel frangente, vista la sua pelata, lo convinsi a indossare una coppola, che poi divenne il suo marchio di fabbrica”

Marito, figli, la nipote Valeria Golino: la vita privata di Mimma Gaspari

Poco si conosce della vita privata di Mimma Gaspari Golino. Quel che è noto, però, è che la autrice è la zia dell’attrice Valeria Golino.