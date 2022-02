Mimma Gaspari Golino, chi è, dove e quando è nata, la vita privata, la nipote Valeria Golino

Mimma Gaspari Golino è ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata di mercoledì 9 febbraio. Ma chi è Mimma Gaspari?

Chi è, dove e quando è nata: la biografia di Mimma Gaspari Golino

Mimma Gaspari Golino ha lavorato per quarant’anni per le più importanti case discografiche italiane. E’ stata infatti promoter di cantanti, ufficio stampa, autrice di testi e molto altro.

Ha iniziato a 19 anni, subito dopo il diploma di maturità classica a Bologna, quando è stata chiamata da Teddy Reno a Milano per scrivere i testi delle canzoni nella sua nuova casa discografica.

Ha poi proseguito la propria attività alla RCA di Roma.

Nella sua vita Mimma Gaspari ha lavorato con Lucio Dalla, Gianni Morandi, Paolo Conte, Renato Zero, Claudio Baglioni e tanti altri.

Ha ripercorso la sua avventura nel libro La Musica è cambiata?!, edito da Baldini+Castoldi.

Mimma Gaspari, autrice per Little Tony, Dalla, Morandi, Conte…

“Mi ero trasferita per l’Università a Roma, volevo fare la diplomatica – ha raccontato in una intervista a Il Resto del Carlino -. La passione per la scrittura era nata a Morciano di Romagna, da dove proveniva il ramo paterno della mia famiglia. Lì, nei bar, c’era l’abitudine di parlare tra noi amici in rima, retaggio della cultura popolare degli stornelli. E io avevo le mie canzoni pronte per stupire gli avventori. Saputo che Teddy Reno aveva aperto una nuova etichetta discografica, feci un provino e fui subito presa. E nel 1959 iniziai la mia carriera di autrice”.

Tra i testi scritti da Mimma Gaspari, Exodus per Nico Fidenco, Un uomo piange solo per amore per Little Tony.

Marito, figli, la nipote Valeria Golino: la vita privata di Mimma Gaspari

Poco si conosce della vita privata di Mimma Gaspari Golino. Quel che è noto, però, è che la autrice è la zia dell’attrice Valeria Golino.