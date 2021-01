Mina Settembre, anticipazioni seconda puntata Il pappice e la noce: trama, cast completo e ascolti tv

Mina Settembre, oggi lunedì 18 gennaio andrà in onda su Rai la seconda puntata della serie tv. La protagonista è Serena Rossi (nel ruolo di Mina), la regista è Tiziana Aristarco.

Mina Settembre è tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni Un giorno di Settembre a Natale e Un telegramma da Settembre (editi da Sellerio). La prima puntata, andata in onda domenica 17 gennaio, ha riscosso grande successo. Questa settimana la fiction va in onda eccezionalmente anche di lunedì.

Mina settembre, anticipazioni seconda puntata lunedì 18 gennaio

Il pappice e la noce. Tra Mina e Domenico c’è imbarazzo quando si ritrovano in consultorio, ma come sempre non c’è tempo per occuparsi dei propri turbamenti amorosi. Mina riceve la visita di un professore preoccupato per il suo miglior allievo, Thomas, talentuosissimo nella musica, finito purtroppo in un brutto giro.

Ansia da prestazione. Stavolta è Irene a chiedere aiuto a Mina per una questione molto delicata: si tratta di Gianluca, suo figlio, che per Mina è un po’ un nipote. Sedici anni, età difficile, si è innamorato di una ragazza ben più grande e più sveglia di lui, che sembra lo stia portando sulla cattiva strada. In più sono scomparsi dei soldi: potrebbero essere stati spesi in stupefacenti?

Mina Settembre: ascolti prima puntata

Grandi ascolti per il debutto di Mina Settembre su Rai 1. La prima puntata della fiction interpretata da Serena Rossi è stata vista da 5 milioni 836 mila spettatori con il 22.6 per cento di share.

Mina Settembre: la trama

Il sito della Rai parla nel dettaglio della fiction. Mina Settembre è un dramedy sentimentale ambientato a Napoli, che ha per protagonista un’assistente sociale alla continua ricerca di una soluzione ai problemi degli altri. Allo stesso tempo è il racconto di una donna – dal carattere deciso, ma anche dolce e fragile – che prova a rimettere in piedi la propria vita.

Separatasi da poco e ancora indecisa sui suoi sentimenti, Mina è divisa tra il suo ex marito Claudio e Domenico, il nuovo ginecologo del consultorio in cui lavora. Temporaneamente ospite a casa di sua madre, algida e cinica altoborghese dalla battuta tagliente, Mina si ritrova anche a fare i conti con un mistero legato al passato di suo padre, morto da poco: chi è la donna ritratta nella foto nascosta nel suo studio? E se suo padre avesse sempre mentito, nascondendo a tutti una seconda vita? Decisa a scoprirlo,

Mina si lancia in un’indagine che la porterà a confrontarsi con una verità molto più scomoda di quanto immaginasse. Tutto questo mentre corre da una parte all’altra della città per aiutare chi ha bisogno di lei. Commedia, sentimento, drama e mistero sono gli ingredienti di questa serie che offre anche un affresco di Napoli – e più in generale del nostro Paese – e dell’umanità variegata e sorprendente che la popola.

Mina Settembre: il cast completo

Serena Rossi interpreta Mina Settembre; Giuseppe Zeno interpreta Domenico Gammardella; Giorgio Pasotti interpreta Claudio De Carolis; Valentina D’Agostino interpreta Titti Ferrari D’Aragone; Christiane Filangieri interpreta Irene; Nando Paone interpreta Rudy Trapanese; Marina Confalone interpreta Olga; Rosalia Porcaro interpreta Rosaria; Ruben Rigillo interpreta Vittorio Settembre; Susy Del Giudice interpreta Sonia / Nunzia; Francesco Di Napoli interpreta Gianluca; Davide Devenuto interpreta Paolo; Michele Rosiello interpreta Giordano; Primo Reggiani interpreta Max; Lorena Cacciatore interpreta Giada; Kiara Tomaselli interpreta Piera; Maria Vera Ratti interpreta Nanninella Capasso; Antonio Buonanno interpreta Salvatore Ausiello; Mimmo Esposito interpreta il professor Brunelli; Claudia Ruffo interpreta Lucia Improta; Salvatore Striano interpreta Pasquale Coppola; Peppe Lanzetta interpreta Michele Coppola; Daria D’Antonio interpreta Concetta Ammaturo; Angelo Caianiello interpreta Thomas Crastone. (Fonte: Rai.it)