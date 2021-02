Minnie Minoprio chi è, l’icona degli anni ’80 ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata di martedì 2 febbraio.

Cantante jazz anglo italiana, Minnie Minoprio è stata anche un’attrice e una showgirl. In Italia è nota soprattutto per aver impersonato la figura della valletta, sensuale e un po’ svampita che era in voga in quegli anni.

Tanto che la sua esibizione nella rivista televisiva Speciale per noi, provocò perfino una interrogazione parlamentare, perché ritenuta “troppo sexy”.

Minnie Minoprio, età e carriera

Classe 1942, Minnie Minoprio ha 79 anni: è nata il 4 luglio sotto il segno dei Gemelli. All’anagrafe il suo vero nome è Virginia Annie Minoprio ed è originaria di Ware, in Inghilterra.

Ha esordito giovanissima nel mondo dello spettacolo: a soli 15 anni il suo debutto in teatro nell’opera Cinderella. Di lì a poco fu notata da Walter Chiari e Lelio Luttazzi, che la vollero in Italia nella rivista Io e la margherita.

In Italia ha cominciato a muovere anche i primi passi nel mondo jazz, ebbe in teatro un ruolo nella commedia musicale Ciao Rudy e apparve in televisione in molti varietà.

Minnie Minoprio: vita privata, mariti e figli

In quegli anni Minnie Minoprio ha conosciuto anche il suo primo marito: il costruttore romano Giorgio Ammanniti, col quale è stata sposata fino al 1973. Dalla loro unione è nato il figlio, Giuliano.

Lo scorso anno l’attrice e showgirl ha confessato di non aver parlato col figlio per ben 9 anni, ma le motivazioni sono sconosciute.

Dopo la fine del matrimonio con Ammanniti, comunque, Minnie Minoprio si è innamorata di un altro uomo, il musicista Carlo Mezzano. Dopo 11 anni di convivenza i due si sono giurati amore eterno.

Minnie Minoprio, cosa fa oggi

Raggiunto l’apice del successo Minoprio ha deciso di voler abbandonare lo spettacolo per dedicarsi ad altro. A suo dire la decisione è arrivata nel momento in cui gli ingaggi erano sempre meno.

Oggi Minnie Minoprio gestisce un Bed&Breackfast a Roma, dove vive col marito. Con Carlo Mezzano possiede anche il Cotton Club, un locale di musica vintage alla moda.

Dal 1987 si dedica al jazz, cantando con gruppi italiani e internazionali.

Minnie Minoprio, lo scandalo in Parlamento

Nei panni della svampita Minnie Minoprio ha raggiunto la popolarità. Era l’inizio degli anni Settanta quando, con voce e movenze sensuali accompagnò la voce di Fred Bongusto in Quando mi dici così, sigla della trasmissione Speciale per noi.

Per quell’esibizione, giudicata troppo sexy, fu oggetto di una interrogazione parlamentare.

Nel 1978 apparve nuda sulla copertina della rivista Playboy.